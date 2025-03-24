استشهاد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر

استُشهد الصحفي حسام شبات المتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، اليوم الاثنين، في قصف إسرائيلي استهدف سيارته في جباليا شمالي قطاع غزة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 208، بعد استشهاد شبات.

وأدان المكتب في بيان بأشد العبارات استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين، داعيا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الأجسام الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

عاجل | استشهاد الزميل حسام شبات، مراسل الجزيرة مباشر، إثر استهداف مباشر لسيارته من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

إنا لله وإنا إليه راجعون pic.twitter.com/pvug18IGZf — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) March 24, 2025

وجاء استشهاد شبات بعد أقل من ساعة من نشره -عبر فيسبوك- نبأ استشهاد الصحفي محمد منصور مراسل قناة "فلسطين اليوم"، إثر قصف مشابه استهدف شقته في خان يونس جنوبي القطاع.

وارتفع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية في غزة خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية إلى 61، وبلغ عدد الجرحى 134، وفق بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة.

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وأضاف البيان أن عددا غير معروف من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم، بسبب انعدام الوقود، وشلل معدات الدفاع المدني.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 50082، في حين يبلغ العدد الإجمالي للمصابين 113,408.