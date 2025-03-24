آلاف المتظاهرين في هولندا ينددون بالعدوان الإسرائيلي على غزة

احتشد آلاف المتظاهرين في شوارع العاصمة الهولندية، حاملين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مطالبين بالوقف الفوري لهذا العدوان.

وردد المتظاهرون شعارات تطالب بالوقف الفوري للمجازر الإسرائيلية في غزة، وحمل آخرون "دمى" تمثل أجساد أطفال دامية، وحملوا شعارات "فلسطين حرة"، و"استيقظي يا هولندا".

وعقب عودة إسرائيل للعدوان مجددا على القطاع الفلسطيني المدمر، عمت مظاهرات الغضب الرافضة عددا من الدول حول العالم، منددة بجريمة الإبادة الجماعية التي استأنفتها إسرائيل بحق أهالي غزة المحاصرين.

وفي الأردن، شهدت العاصمة عمان مظاهرات مطالبة بوقف التطبيع مع إسرائيل واحتجاجا على استئناف العدوان على غزة. كما شهدت العاصمة الأميركية مظاهرات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وفي مدينة نيويورك تجمع المتظاهرون في ميدان "تايمز سكوير" قبل أن يجوبوا شوارع المدينة مطالبين بوقف الحرب على غزة، وحظر بيع الأسلحة لإسرائيل.

مظاهرات متزايدة

كما شهدت كراتشي الباكستانية ومدن تركية عديدة مظاهرات شبيهة.

وفي أوروبا، خرج متظاهرون في العاصمة باريس، ونددوا بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار واستئنافها الهجمات على قطاع غزة.

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كما تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر سفارة إسرائيل في أوسلو للتنديد باستئناف الحرب على غزة، في وقت شارك المئات بـالعاصمة الإسبانية في احتجاج دعت إليه جمعية "مدريد الموحدة للتضامن مع فلسطين" ضد استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة.

وفي شيلي، احتشد متظاهرون أمام السفارة الأميركية بالعاصمة سانتياغو، منددين بالعدوان الإسرائيلي والدعم الأميركي للعدوان.