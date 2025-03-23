20 شهيدا بغارات على غزة وحكومة نتنياهو تقر مواصلة التصعيد

استشهد أكثر من 20 فلسطينيا -بينهم أطفال ونساء- في غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح منذ فجر اليوم الأحد، بينما أقرت حكومة بنيامين نتنياهو مواصلة التصعيد في قطاع غزة الذي يشهد توسعا للتوغلات البرية الإسرائيلية.

واستهدفت الغارات عدة مناطق في خان يونس بينها الحي الياباني ومنطقة المواصي الغربية -التي تضم أعدادا كبيرة من النازحين- ومنطقة السطر الشرقي، وقال مصادر فلسطينية إن الحصيلة بلغت 23 شهيدا.

وكان من بين الشهداء في المواصي عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) صلاح البردويل وزوجته كما أصيب عدد من أفراد عائلته.

وقالت حركة حماس إن البردويل اغتيل إثر قصف الخيمة التي يقيم فيها مع عائلته.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن سيدة وطفلة استشهدتا وأصيب آخرون في القصف الإسرائيلي على الحي الياباني في خان يونس.

كما تتعرض المناطق الشرقية لخان يونس، وبينها بلدة عبسان، لقصف جوي ومدفعي بالتزامن مع توغل قوات إسرائيلية في المنطقة.

وفي رفح تعرضت عدة مناطق بالمدينة لغارات إسرائيلية متلاحقة، وقالت مصادر فلسطينية إن القصف أوقع شهداء ومصابين في أحياء تل السلطان والنصر والجنينة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال حاصرت عددا من مركباته للإسعاف أثناء وجودها في منطقة تعرضت لاستهداف في رفح، مؤكدا إصابة عدد من المسعفين وفقدان الاتصال مع الطاقم الذي لا يزال محاصرا منذ ساعات.

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واستشهد نحو 650 فلسطينيا منذ استأنفت إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد أن رفضت الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

حياتنا في غزة. باختصار ! وثّق قصف مربعا سكنيا بجواره ! pic.twitter.com/4nfLl3coVv — mohammed haniya (@mohammedhaniya) March 22, 2025

قصف عنيف

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا استهدف صباح اليوم شمال مخيمي البريج والنصيرات وسط قطاع غزة.

كما أفاد مراسل الجزيرة بأن مدفعية الاحتلال نفذت قصفا مكثفا على منطقتي المغراقة والزهراء شمال مخيم النصيرات.

وتعرضت عدة أحياء في مدينة غزة لغارات جوية، واستشهد فلسطينيان جراء قصف على حي الزيتون جنوب شرقي المدينة غزة.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية صورا تظهر قصف مربع سكني وسط مدينة غزة.

كما تواصلت الغارات الجوية شمالي القطاع، وكان القصف خلال الأيام الماضية أدى لنزوح آلاف الفلسطينيين من بيت لاهيا ومناطق مجاورة.

مواصلة التصعيد

في هذه الأثناء، صدّق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في وقت مبكر اليوم على مواصلة الضغط العسكري والحصار على قطاع غزة.

وجاء القرار بينما وسّع الجيش الإسرائيلي نطاق توغلاته البرية داخل قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدء الهجوم في منطقة تل السلطان في رفح.

وفي الساعات الماضية، زادت قوات إسرائيلية توغلها في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

يأتي ذلك بينما يهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء في حكومته بمواصلة الحرب على غزة حتى "تدمير حركة حماس".

وكانت صحيفة هآرتس نقلت أول أمس الجمعة عن مصادر أمنية إسرائيلية أن الاستعدادات جارية لتنفيذ خطة رئيس الأركان إيال زامير بشن هجوم بري واسع على قطاع غزة باستدعاء فرق عسكرية عدة، بينها قوات احتياط.

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وأوضحت الصحيفة أنه بينما يجري انتظار مفاوضات مشكوك في نتيجتها (بشأن تبادل الأسرى) يتم تجهيز الأرضية لعملية واسعة لاحتلال قطاع غزة بالكامل.

والأربعاء الماضي، أعلنت إسرائيل بدء عملية برية محدودة وإعادة السيطرة على محور نتساريم وسط قطاع غزة.