وزير إسرائيلي يقترح قطع المياه عن غزة

قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إنه سيقترح على الحكومة قطع المياه عن قطاع غزة، وكشف عن هجوم مفاجئ نفذه الجيش ضد الفصائل الفلسطينية تم خلاله قطع الكهرباء عن القطاع.

وتحدث كوهين عن تنفيذ حصار وقطع الكهرباء خلال الهجوم المفاجئ -الذي تم قبل نحو أسبوع- على مقاتلي حركة حماس، زاعما مقتل 500 منهم.

وأكد أنه سيقترح على الوزراء "قطع المياه عن غزة وسيحرص على ممارسة الضغوط اللازمة لإعادة المختطفين وعدم وجود حماس اليوم التالي للحرب".

وقد ارتفع إلى 634 عدد القتلى الفلسطينيين -الذين استشهدوا منذ استئناف الحرب على القطاع الفلسطيني في 18 مارس/آذار الجاري، في حين تم تسجيل 1172 جريحا منذ ذلك التاريخ.

الحوثيون ولبنان وإيران

وبشأن الضربات الأميركية ضد جماعة الحوثيين، قال الوزير الإسرائيلي إن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بهذا الأمر، مضيفا "أبارك سياسة الرئيس ترامب الهجومية ضد الحوثيين، والتي لم نشهدها من قبل".

كما دعا كوهين إلى "المهاجمة بقوة في عمق لبنان وفي بيروت نفسها" معتبرا أن "إيران هي من تتسبب في الفوضى بالمنطقة وعلينا معالجة ذلك حتى ننعم بالاستقرار".

وقد شنت إسرائيل اليوم غارات على مناطق متفرقة شرقي لبنان وجنوبه قتل فيها 7 أشخاص وجرح 25 آخرون، وذلك لأول مرة منذ سريان وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.