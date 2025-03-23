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من المغرب وفرنسا وبريطانيا وإسبانبا.. مظاهرات داعمة لغزة ورافضة للإبادة

مظاهرة في لندن مناصرة لغزة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني (الأناضول)
23/3/2025-|آخر تحديث: 23/3/202503:02 م (توقيت مكة)

تظاهر آلاف الأشخاص في المغرب وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا، دعما لغزة وللمطالبة بوقف الإبادة الإسرائيلية التي استؤنفت الأسبوع الماضي على القطاع.

ونُظمت التظاهرات الداعمة لغزة في مدن عدة بالمملكة مثل: تطوان وطنجة وأزرو (شمال)، والدار البيضاء وآسفي (غرب) وورززات (جنوب شرق).

مظاهرات المغرب دعما لغزة
مظاهرات المغرب دعما لغزة (مواقع التواصل)

ورفع المتظاهرون مطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لتوقيف الإبادة، على غزة، معبّرين عن رفضهم للعدوان المتجدد بعد خرق إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما رفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية ورددوا شعارات مناهضة للاحتلال.

مظاهرات المغرب دعما لغزة
المتظاهرون رفعوا مطالب بضرورة الضغط على إسرائيل لتوقيف الإبادة (مواقع التواصل)

احتشاد وشعارات

يأتي ذلك بينما شهدت العاصمة البريطانية احتجاجات على استئناف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

طالب المتظاهرون بلندن بوقف العدوان على غزة (الأناضول)

واحتشد المتظاهرون بالقرب من السفارة الإسرائيلية رافعين شعارات تطالب بوقف ما وصفوه بالإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

الحربة لفلسطين مطالب متظاهري لندن (الأناضول)

وتحوّلت مظاهرة في باريس، ضمن ما يعرف بالموعد السنوي للتظاهر ضدّ العنصرية في فرنسا، إلى مسيرة حاشدة داعمة لفلسطين ومنددة بالجرائم الإسرائيلية.

PARIS, FRANCE - MARCH 22: A protest sign reading 'Vivre a Gaza tue' (Living in Gaza kills) is seen during a demonstration marking the International Day for the Elimination of Racial Discrimination in Paris, France, on March 22, 2025. Thousands gathered in solidarity with Palestinians and to protest racial discrimination and injustice worldwide. (Photo by Mohamad Salaheldin Abdelg Alsayed/Anadolu via Getty Images)
شعارت رافضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رفعت بباريس (الأناضول)

وطالب المتظاهرون بإنصاف الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وتوفير الحماية له وبمحاكمة قادة الاحتلال أمام المحاكم الدولية.

Protestors wave Palestinian flags during a demonstration on Place de la Republique in Paris on March 22, 2025, as part of the international day against racism and fascism. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
العلم الفلسطيني حاضر في مظاهرات باريس (الفرنسية)

ومنذ استئنافها الإبادة الجماعية بغزة فجر الثلاثاء وحتى السبت، قتلت إسرائيل  أكثر من 650 فلسطينيا وأصابت 1172 آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

مظاهرة في مدينة سترازبورغ شرقي فرنسا (الأناضول)

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى مطلع مارس/آذار الجاري.

مظاهرة في مدينة سان سيباستيان الإسبانية (الأناضول)

ورغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المضي قدما في المرحلة الثانية، استجابة لضغوط المتطرفين في حكومته.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 162 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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