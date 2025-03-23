قتلى بغارات أميركية على صنعاء وصعدة باليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله (الحوثيين) إن 4 قتلى على الأقل وعددا من الجرحى سقطوا في عدوان أميركي جديد استهدف مساء اليوم الأحد العاصمة اليمنية صنعاء وصعدة.

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة بسقوط 4 قتلى وجريحين في حصيلة أولية لغارات أميركية على مبنى سكني في مديرية معين بالعاصمة صنعاء.

كما ذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين لاحقا أن العدوان الأميركي جدّد استهداف محيط مدينة صعدة شمالي اليمن بغارتين.

ولم يصدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أي إعلان رسمي عن تنفيذ الغارات في اليمن.

وتأتي الغارات الأميركية الجديدة بعد أقل من 24 ساعة على غارات مماثلة استهدفت مساء أمس السبت مديرية مجزر بمحافظة مأرب (وسط) ومطار الحديدة الدولي (غرب).

وقالت الجماعة إن عدوانا أميركيا "استهدف بخمس غارات مديرية مجزر"، كما أفادت بوقوع 3 غارات نفذتها مقاتلات أميركية استهدفت مطار الحديدة الدولي.

وتوقفت هجمات الحوثيين مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل في غزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، لكنهم استأنفوها قبل أسبوع وتوعدوا بتكثيفها طالما استمرت إسرائيل في ضرباتها على القطاع المدمر.

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ومنذ أكثر من أسبوع، تنفذ الولايات المتحدة ضربات على معاقل الحوثيين هي الأولى منذ تولّي الرئيس دونالد ترامب منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 70 وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.

كما تبنى الحوثيون عدة مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الثلاثاء الماضي باستئناف قصفها قطاع غزة.