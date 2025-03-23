اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 أشخاص عقب مواجهات في القدس مع متظاهرين يطالبون بإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) واحتجاجا على إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الشرطة اعتقلت مساء اليوم الأحد 3 متظاهرين حاولوا اقتحام حواجزها قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالقدس.

وقالت الهيئة إن متظاهرين دعوا للعصيان المدني في أعقاب قرار الحكومة حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا.

وصوّتت الحكومة الإسرائيلية، في وقت سابق اليوم، بالإجماع على قرار حجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهاراف ميارا خلال جلسة لم تحضرها، في حين تصاعدت الاتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتقويض "الديمقراطية" وتأجيج الأزمات السياسية في إسرائيل.

وأفادت صحيفة "إسرائيل هايوم" بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.

وفي وقت سابق اليوم، أرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها لعقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع "لا يتمتع بأي صفة قانونية".

وعقب التصويت، أصدر وزير العدل ياريف ليفين بيانا رسميا أوضح فيه أن القرار جاء "بسبب سلوكها غير الملائم والخلافات العميقة بينها وبين الحكومة".

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واعتبر ليفين أنه على المستشارة القانونية تقديم استقالتها فورا لإفساح المجال لتعيين بديل من دون تأخير، مؤكدا استحالة ترميم الثقة بينها وبين الحكومة.

وتتصاعد الأزمة السياسية والاحتجاجات ضد نتنياهو عقب إصراره على قرار إقالة رئيس الشاباك رونين بار رغم قرار المحكمة العليا تعليق الإقالة في انتظار مراجعة الاستئنافات التي قدمت إليها ضد عزله.