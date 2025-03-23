الحوثيون: اشتبكنا مع سفن حربية أميركية لساعات

أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع، اليوم الأحد، استهداف حاملة الطائرات الأميركية "يو إس هاري ترومان"، وقطع حربية معادية في البحر الأحمر.

وقال سريع -في كلمة بثتها قناة المسيرة الفضائية- إن الاشتباك مع الحاملة ترومان والقطع الحربية الأميركية تم بصواريخ ومسيّرات واستمر لساعات.

وهذه هي المرة الخامسة التي تعلن فيها جماعة الحوثي استهداف حاملة الطائرات ترومان منذ بدأت الغارات الأميركية المكثفة على اليمن قبل أكثر من أسبوع.

كما أعلن سريع استهداف مطار بن غوريون في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع "فلسطين 2".

🔴 بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن استهداف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة، بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2 23-09-1446هـ 23-03-2025م#التصعيد_بالتصعيد#لن_نترك_غزة #الأمريكي_شريك_الجريمة_في_غزة pic.twitter.com/Ns2p9h9EU2 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) March 23, 2025

وقال المتحدث العسكري إن العملية حققت هدفها، إذ توقفت الملاحة في المطار لمدة نصف ساعة.

وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم إن سلاح الجو اعترض صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية.

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وأضاف الجيش الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق إسرائيلية إثر إطلاق الصاروخ المذكور.

كما أفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتوقف حركة الملاحة الجوية مؤقتا في مطار بن غوريون شرق تل أبيب أثناء دوي صفارات الإنذار.

وأكد سريع أن الحوثيين مستمرون في إسناد الشعب الفلسطيني ومنع الملاحة الإسرائيلية في منطقة العمليات حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

غارات أميركية

في غضون ذلك، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، إن غارات أميركية استهدفت مساء أمس ميناء الصليف شمال غربي الحديدة، ومديرية مجزر بمحافظة مأرب، إضافة إلى مديريتي سحار وكِتاف في صعدة.

كما أفادت المصادر ذاتها بشن مقاتلات أميركية غاراتٍ، على دفعتين، استهدفت مطار الحُديدة الدولي.

وفي سياق متصل، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات في اليمن.

من جهته، قال موقع ديكلاسيفايد البريطاني إن الحكومة البريطانية ساعدت في الغارات الأميركية على اليمن السبت والأحد الماضيين.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بالقضاء على الحوثيين تماما.

ورد الحوثيون بأن تهديد ترامب لن يثنيهم عن مواصلة مناصرة غزة، حيث استأنفوا منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأميركية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.