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عاجل | القناة 12 الإسرائيلية: بن غفير يهاجم رئيس الشاباك بعد الكشف عن تحقيق سري للجهاز والحراس يحولون بينهما

23/3/2025-|آخر تحديث: 23/3/202511:49 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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