إسرائيل تعترض صاروخا من اليمن وإصابة مسؤول حوثي بغارات أميركية

قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يدخل الأجواء الإسرائيلية، في حين شن الجيش الأميركي غارات على مواقع الحوثيين في محافظات الحديدة، وصعدة، ومأرب، والجوف.

وأفادت مصادر يمنية بإصابة المسؤول البارز في القوات البحرية لدى الحوثيين والمدرج على لائحة العقوبات الأميركية منصور السعادي في إحدى الغارات الأميركية ونقله إلى صنعاء للعلاج.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي، مساء السبت، أن عدوانا أميركيا جديدا استهدف محافظتي الحديدة ومأرب غربي وشرقي اليمن.

وأفادت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين على منصة إكس، بأن عدوانا أميركيا جديدا استهدف بـ3 غارات جوية مطار الحديدة، ومنطقة المنظر في محافظة الحديدة.

وأضافت أن غارات أميركية أخرى استهدفت مديرية مجزر بمحافظة مأرب شرق البلاد.

والسبت الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه أمر جيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي في اليمن، قبل أن يهدد بـالقضاء على الحوثيين تماما.

بينما ردت الجماعة الخميس، بأن تهديد ترامب لن يثنيها عن مواصلة مناصرة غزة، حيث استأنفت منذ أيام قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها بالتزامن مع استئناف تل أبيب منذ فجر الثلاثاء الماضي، حرب الإبادة على القطاع.

إعلان

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأميركية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.