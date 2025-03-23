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عاجل | أكثر من 50 ألف شهيد في قطاع غزة

23/3/2025-|آخر تحديث: 23/3/202502:14 م (توقيت مكة)

أكثر من 50 ألف شهيد في قطاع غزة

المصدر : الجزيرة

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