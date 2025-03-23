طهران: نرفض التفاوض المباشر مع أميركا ووضعنا النووي يتقدم

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن الاتفاق النووي بصيغته الحالية غير قابل للإحياء، وإن وضع إيران النووي تقدم بشكل كبير، مؤكدا أن بلاده لن تدخل في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة.

وأضاف عراقجي، في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام إيرانية، أنه لا يمكن إحياء اتفاق عام 2015 -المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة- بشكله ونصه الحاليين، لأن هذا ليس في مصلحة إيران، وفق تعبيره.

وتابع أنه لم يعد بإمكان إيران العودة إلى شروط الاتفاق النووي رغم أن الاتفاق لا يزال قادرا على أن يشكل أساسا ونموذجا للمفاوضات.

كما قال وزير الخارجية الإيراني إن تكتيك ونهج طهران هو أن تكون المفاوضات غير مباشرة مع واشنطن، موضحا أن رفض التفاوض مع أميركا نابع من التاريخ والخبرة وليس العناد.

تغييرات مطلوبة

وأضاف أنه وفي ظل الظروف الحالية لم يعد من الممكن الدخول في مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تتغير بعض الأشياء.

وأوضح عراقجي أن أولويات طهران هي "إبطال مفعول العقوبات التي يستخدمها العدو ضدنا لتحقيق أهدافه"، على حد قوله.

وأكد أن بلاده تجنبت الحرب دائما ولا تسعى إليها لكنها مستعدة لها ولا تخاف منها.

وتأتي تصريحات الوزير الإيراني بعد أيام من تلقي المرشد الإيراني علي خامنئي رسالة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن اتفاق نووي جديد.

إعلان

ووفقا لوسائل إعلام أميركية، فإن ترامب أمهل إيران شهرين من أجل اتفاق نووي جديد وحذرها من عواقب رفضها التفاوض على العرض الجديد.

الملف السوري

وفيما يتعلق بالملف السوري، قال وزير الخارجية الإيراني إن سياسة بلاده هي عدم التدخل بما يجري في سوريا وتقديم المساعدة عند طلبها لكن دون تدخل مباشر، مشيرا إلى أن رسالة بلاده هي أن تبذل حكومة سوريا كل جهدها لتحقيق الاستقرار وتجنب وقوع خسائر بين المدنيين.