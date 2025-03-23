انطلاق محادثات بين خبراء أوكرانيين وأميركيين في الرياض

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الأحد، بدء محادثات بين خبراء أوكرانيين وأميركيين في العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح عمروف، في بيان، أن اللقاء بين الوفدين الأوكراني والأميركي في الرياض سيناقش القضايا المتعلقة بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أن الخبراء سيتناولون أيضا المقترحات المتعلقة بأمن منشآت الطاقة والبنية التحتية.

وتابع "نناقش اليوم جملة من القضايا الفنية المعقدة. ويضم وفدنا خبراء في مجال الطاقة وممثلين عسكريين من القوات البحرية والجوية".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم، إن الوفد الأوكراني المشارك في المحادثات مع الولايات المتحدة في السعودية يعمل بطريقة بنّاءة للغاية، واصفا المناقشات بأنها مفيدة.

وأضاف زيلينسكي في بيان بثه التلفزيون "يعمل فريقنا بطريقة بناءة للغاية. المحادثات مفيدة للغاية، والوفود مستمرة في عملها".

وطالب بدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إصدار أمر حقيقي بوقف الضربات، قائلا "من أشعل هذه الحرب يجب أن يطفئها".

ويتكوف متفائل

وعبّر المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف، اليوم، عن تفاؤله بالمحادثات، مشيرا إلى أنه يعتقد أن بوتين يريد إنهاء الصراع المستمر منذ 3 سنوات. وقال ويتكوف لشبكة فوكس نيوز "أشعر أنه يريد السلام".

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وأضاف ويتكوف "أعتقد أنكم سترون في السعودية يوم الاثنين تقدما ملموسا، لا سيما فيما يتعلق بوقف إطلاق النار في البحر الأسود على السفن بين البلدين. ومن ثم ستتجه الأمور بشكل طبيعي نحو وقف إطلاق نار شامل".

ووافق بوتين الأسبوع الماضي على وقف مهاجمة منشآت الطاقة الأوكرانية مؤقتا، لكنه رفض تأييد وقف إطلاق نار كامل 30 يوما، وهو ما كان يأمل الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يكون الخطوة الأولى نحو اتفاق سلام دائم. وقبلت أوكرانيا اقتراح ترامب.

يذكر أن المملكة العربية السعودية سبق أن استضافت عددا من اللقاءات، لمناقشة سبل إنهاء الحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا.

وكان من أبرز اللقاءات، تلك التي جمعت في 18 فبراير/شباط الماضي وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، وكذلك لقاء بين روبيو ونظيره الأوكراني أندريه سيبيها.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشن روسيا هجوما عسكريا على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام لكيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف تدخلا في شؤونها.