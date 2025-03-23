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العثور على مدعية عامة أميركية سابقة ميتة بمنزلها

WASHINGTON, DC - DECEMBER 6: U.S. Attorney for the Eastern District of Virginia Jessica Aber speaks during a press conference at the U.S. Department of Justice on December 6, 2023 in Washington, DC. The Department of Justice announced today that four Russian military personnel have been indicted for war crimes committed against a U.S. national living in Ukraine, the first of such charges ever to be brought under the U.S. war crimes statute. Samuel Corum/Getty Images/AFP (Photo by Samuel Corum / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
جيسيكا أبر عملت لـ4 سنوات مدعية عامة في شرق فرجينيا (الفرنسية)
23/3/2025-|آخر تحديث: 23/3/202512:40 ص (توقيت مكة)

أفادت تقارير نقلها موقع فوكس نيوز بالعثور صباح السبت على مدعية عامة أميركية سابقة ميتة بمنزلها في فرجينيا، وذلك بعد شهرين فقط من استقالتها من منصبها.

وقالت الشرطة، في بيان، إنها باشرت التحقيق في ملابسات وفاة جيسيكا أبر التي عملت مدعية عامة في دائرة شرق فرجينيا في الفترة من 2021 وحتى 2025.

وجاء في البيان أن مكتب الطبيب الشرعي في فرجينيا سيقوم بتحديد سبب وطريقة الوفاة.

يذكر أن جيسيكا أبر تخرجت من كلية الحقوق بجامعة وليام أند ماري في 2006.

وخلال عملها مدعية عامة قادت طاقما مكونا من 300 من المدعين والمحامين وموظفي الدعم، في 4 أقسام تقع في مدن الإسكندرية وريتشموند ونورفولك ونيوبورت نيوز، بولاية فرجينيا الأميركية.

واستقالت من منصبها في 20 يناير/كانون الثاني الماضي، وهو اليوم نفسه الذي بدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية.

المصدر : الصحافة الأميركية

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