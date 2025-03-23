العثور على مدعية عامة أميركية سابقة ميتة بمنزلها

أفادت تقارير نقلها موقع فوكس نيوز بالعثور صباح السبت على مدعية عامة أميركية سابقة ميتة في منزلها في فرجينيا، وذلك بعد شهرين فقط من استقالتها من منصبها.

وقالت الشرطة في بيان إنها باشرت التحقيق في ملابسات وفاة جيسيكا أبر التي عملت مدعية عامة في دائرة شرق فرجينيا في الفترة من 2021 وحتى 2025.

وجاء في البيان أن مكتب الطبيب الشرعي في فرجينيا سيقوم بتحديد سبب وطريقة الوفاة.

يذكر أن جيسيكا أبر تخرجت من كلية الحقوق بجامعة وليام أند ماري في 2006.

وخلال عملها مدعية عامة قادت طاقما مكونا من 300 من المدعين والمحامين وموظفي الدعم، في أربعة أقسام تقع في مدن الإسكندرية وريتشموند ونورفولك ونيوبورت نيوز.

واستقالت من منصبها في العشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، وهو نفس اليوم الذي بدأ فيه دونالد ترامب ولايته الثانية.