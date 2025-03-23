الحوثي: عدوان أميركي على محافظة مأرب ومطار الحديدة

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن إن غارات أميركية جديدة استهدفت مساء أمس السبت مديرية مجزر بمحافظة مأرب، ومطار الحديدة الدولي.

وقالت هذه الجماعة إن عدوانا أميركيا "استهدف بـ5 غارات مديرية مجزر" كما أفادت بوقوع 3 غارات نفذتها مقاتلات أميركية استهدفت مطار الحديدة الدولي.

كما تبنى الحوثيون 4 مرات إطلاق صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية منذ خرق إسرائيل وقف إطلاق النار مع حركة حماس الثلاثاء باستئناف قصفها لقطاع غزة.

وكان الحوثيون أوقفوا هجماتهم على إسرائيل والبحر الأحمر منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة يوم 19 يناير/كانون الثاني الفائت.

من جهته، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن هناك تنسيقا كاملا مع الولايات المتحدة بشأن الهجمات على اليمن.

وفي السياق، قال موقع "ديكلاسيفايد" البريطاني إن الحكومة ساعدت في الغارات الأميركية على اليمن السبت والأحد الماضيين.

وحتى مساء الخميس، تم رصد عشرات الغارات الأميركية على اليمن أدت إلى مقتل 79 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين بينهم نساء وأطفال، بحسب بيانات حوثية.