مصادر أردنية تنفي تقديم مقترح لإخراج 3 آلاف من حماس من غزة

نفت مصادر أردنية ما تم تداوله بشأن تقديم عمّان مقترحا لنقل 3 آلاف عضو من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وجناحها العسكري من قطاع غزة.

ونقل موقع أخبار الأردن عن من وصفه بالمصدر الرسمي أن هذا المقترح لا أساس له من الصحة، مشددا على أن الموقف الأردني ثابت في دعمه للقضية الفلسطينية، مع رفضه القاطع لأي ترتيبات تمس حقوق الشعب الفلسطيني أو تسهم في تصفية قضيته.

كما نقل موقع مدار الساعة عمّن وصفه بالمصدر المطلع نفي تقرير نشره موقع "ميدل إيست آي" عن هذه المسألة.

وكان موقع "ميدل إيست آي" البريطاني قد كشف عن مقترح أردني يتضمن إبعاد 3 آلاف عنصر من حركة حماس وجناحها العسكري كتائب القسام من غزة، بهدف إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ونقل الموقع عن مصادر أميركية وفلسطينية مطلعة على المقترح الأردني قولها إن من سيتم إبعادهم بينهم قادة في الجناح العسكري، وأعضاء آخرون في الحركة.

وتنص الخطة الأردنية، حسب "ميدل إيست آي"، على نزع سلاح حماس وفصائل المقاومة الأخرى في غزة، وفقا لجدول زمني محدد.

وأضاف الموقع أن هذا المقترح سينهي حكم حماس في القطاع ويسمح للسلطة الفلسطينية بإدارته.

ويأتي هذا الاقتراح المفترض في الوقت الذي تُصعّد فيه إسرائيل قصفها لغزة، بعد أيام قليلة من انتهاكها اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقّعته مع حماس في وقت سابق من هذا العام.