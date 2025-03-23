اعتقالات وتعزيزات بالضفة والكابنيت يصادق على مخطط استيطاني جديد

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد مدنا وبلدات فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، واعتقل العشرات منها، في وقت يواصل فيه عدوانه على مدينتي طولكرم وجنين. بالتوازي مع ذلك، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على مقترح يقضي بفصل 13 مستوطنة، في خطوة تمهّد للاعتراف باستقلالها.

في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 4 فلسطينيين، 3 في قرية يتما وآخر من بورين جنوبي المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وفق مصادر محلية.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 فلسطينيين، بعد أن اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في عدة أحياء منها "كفر سابا" و"القرعان".

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعترة شرقي المدينة، وداهمت منزلا فيها.

كذلك في رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة سلواد شرقي المدينة.

من جهتها، قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 65 معتقلا.

تعزيزات إلى جنين

في غضون ذلك، دفعت قوات الاحتلال الإسرائيلي بتعزيزات عسكرية إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، في وقت تواصل فيه المسيرات التحليق في سماء المدينة والمخيم منذ ساعات الصباح.

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وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الجلمة العسكري إلى مخيم جنين، وتستمر قوات الاحتلال في علميات تمشيط أحياء المخيم ومنازله، في حين تتجول المدرعات العسكرية في محيطه.

وأعلنت بلدية جنين صباح اليوم الأحد أن الاحتلال أخطر بهدم قرابة 66 بناية سكنية في المخيم، مما يعني نحو 300 شقة سكنية.

ويستمر عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ62 على التوالي، مخلفا 34 شهيدا وعشرات الإصابات وآلاف النازحين.

عدوان متواصل على طولكرم

وفي طولكرم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المدينة ومخيمها لليوم 56 على التوالي، ولليوم الـ43 على مخيم نور شمس، في ظل تصاعد عمليات الإخلاء القسرية والاقتحامات المتكررة، مترافقا مع تدمير واسع للبنية التحتية.

وأجبرت قوات الاحتلال صباح اليوم الأحد سكان 10 منازل في حارة الربايعة في مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم، ومنحتهم مهلة حتى الساعة العاشرة والنصف لإخلائها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت قوات الاحتلال بإخلاء حارة المقاطعة في المخيم، حيث استولت على منازل السكان وحولتها إلى ثكنات عسكرية، مما أدى إلى موجة نزوح قسري بين الأهالي.

كما دفع الاحتلال بمزيد من آلياته وجرافاته وفرق المشاة في الحارات وبين الأزقة، مترافقا مع تجريف واسع للبنية التحتية المدمرة، وإغلاق بالسواتر الترابية.

توسيع الاستيطان

في الوقت نفسه، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن الكابينت صادق على مقترحه بفصل 13 مستوطنة في الضفة الغربية تمهيدا للاعتراف باستقلالها.

وقال سموتريتش: (اتخذنا) خطوة أخرى نحو تطبيع الاستيطان، سيتم فصل 13 مستوطنة والاعتراف بها كمستوطنات مستقلة.

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وأضاف أن الكابينت وافق على اقتراحه بفصل 13 مستوطنة في "يهودا والسامرة" (التسمية التوراتية للضفة الغربية) عن المستوطنات المجاورة لها، والعمل على الاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

والمستوطنات الـ13 المقترح فصلها هي: آلون، وحرشا، وكيريم ريعيم، ونيريا، ومغرون، وشفوت راحيل، وأفنات، وبروش هبكعاه (بترونوت)، وليشم، ونوفي نحميا، وتل مناشيه، وإبي هاناحال، وغفعوت، وفق سموتريتش.

وبلغ عدد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة حتى نهاية 2024 نحو 770 ألفا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، منها 138 بؤرة تصنف على أنها رعوية وزراعية.

والمستوطنة هي التي تقام بموافقة الحكومة الإسرائيلية، في حين أن البؤر الاستيطانية يقيمها مستوطنون دون موافقة من الحكومة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة على قطاع غزة، صعّد الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أميركي يرتكب الاحتلال منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.