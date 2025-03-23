هيئة البث الإسرائيلية: إصابة 78 ألفا من الجيش والشرطة منذ طوفان الأقصى

أُصيب أكثر من 78 ألف عنصر من الجيش وقوات الأمن الإسرائيلية بجروح منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق ما نشرت هيئة البث الإسرائيلية مساء اليوم الأحد.

ونقلت هيئة البث عن قسم إعادة التأهيل في وزارة الدفاع الإسرائيلية أنه يوجد أكثر من 78 ألف جريح في صفوف الجيش وقوات الأمن، 50% منهم يعانون من صدمات نفسية.

وقالت الوزارة إن 16 ألفا من الجرحى أدخلوا المستشفى منذ 7 أكتوبر لتلقي العلاج.

وتوجد فجوة كبيرة بين الأرقام التي أعلنتها وزارة الدفاع وتلك المنشورة على الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي.

ويدعي الجيش الإسرائيلي عبر موقعه إصابة 5741 عسكريا فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

وخلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أقر الاحتلال بمقتل 835 ضابطا وعسكريا، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعاقين جسديا ونفسيا جراء الحرب.

وفي 7 أكتوبر، هاجمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) -في عملية طوفان الأقصى– 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت مئات الإسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، لا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.

ويواجه الجيش الإسرائيلي اتهامات محلية بإخفاء حصيلة حقيقية كبيرة لخسائره في الأرواح، حفاظا على الروح المعنوية.

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وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 163 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.