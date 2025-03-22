130 شهيدا في 48 ساعة والاحتلال يوسع توغله بالقطاع

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق مختلفة من قطاع غزة مخلفا 130 شهيدا خلال الـ48 ساعة الماضية، في حين وسعت القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع من نطاق عملياتها.

وأفاد مراسل الجزيرة باستشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفلة، وإصابة آخرين، إثر قصف مدفعي من دبابات الاحتلال لمجموعة منازل وخيام المواطنين بمنطقة الشيماء، في بيت لاهيا شمالي القطاع، مضيفا أنه تم نقل الشهداء والجرحى إلى المستشفى الإندونيسي شمالي القطاع.

وقال المراسل إن غارة إسرائيلية استهدفت مسجد عماد عقل في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، مضيفا أن شهيدين ومصابين سقطوا في قصف مسيرات إسرائيلية خياما للنازحين عند مدرسة شمالي قطاع غزة.

وكان طفل فلسطيني قد استشهد متأثرا بجروح أصيب بها أمس، إثر قصف إسرائيلي في شرق مدينة دير البلح، وسط القطاع، وتم تشييع الطفل في وداع مؤثر من مستشفى شهداء الأقصى، بدير البلح.

كما أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد شخصين بعد قصف استهدف مجموعة من المواطنين في منطقة المغراقة، شمالي المحافظة الوسطى من قطاع غزة، ونُقل جثمانا الشهيدين إلى مستشفى شهداء الأقصى.

وأفاد المراسل بسقوط شهيدين جراء قصف استهدف مواطنين في حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، أسفر أيضا عن عدد من الإصابات. وقال المراسل إن طواقم الدفاع المدني نقلت جثماني الشهيدين إلى المستشفى المعمداني.

إعلان

وفي جنوب القطاع، أصيب فلسطيني بجروح خطرة، إثر غارة جوية على منزل في المنطقة الغربية من رفح، كما شنت الطائرات الحربية غارتين على غربي وشرقي مدينة دير البلح، وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع أيضا، أفاد مراسل الجزيرة بوقوع إصابات إثر قصف جوي إسرائيلي على حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

توغلات برية

وتأتي هذه التطورات في وقت وسعت فيه القوات الإسرائيلية البرية المتوغلة داخل القطاع من نطاق عملياتها، لتشمل مناطق أخرى، على غرار بلدة عبسان الكبيرة، شرق مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش سيدفع خلال 48 ساعة بمزيد من القوات إلى غزة لتوسيع العمليات العسكرية، وأشارت إلى أن حماس تتمتع بقدرات عسكرية، ولا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ صوب إسرائيل.

وارتفع عدد شهداء الغارات خلال الـ48 ساعة الماضية إلى 130، وعدد الجرحى إلى 263، وفق بيان لوزارة الصحة في قطاع غزة التي قالت إن عددا غير معروف من الضحايا لا يزال تحت الأنقاض، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن انتشالهم، بسبب انعدام الوقود، وشلل معدات الدفاع المدني.

كما ارتفع عدد الشهداء الذين سقطوا منذ استئناف الحرب على القطاع في 18 مارس/آذار الجاري إلى 634، في حين تم تسجيل 1172 جريحا منذ ذلك التاريخ.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للشهداء منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 49 ألفا و747، في حين يصل عدد المصابين الإجمالي إلى 113 ألفا و213.