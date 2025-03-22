ويتكوف: القطريون حلفاء مميزون ويسعون للسلام

أشاد المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف الجمعة بقطر ودورها كوسيط "فعال" في القضية الفلسطينية وتحديدا في ملف قطاع غزة، واصفا ما يروج في الإعلام الأميركي بشأن علاقة الدوحة بإيران بأنه "أمر سخيف".

وقال ويتكوف "القطريون أناس طيبون ومحترمون وما يريدونه وساطة فعالة تحقق هدف السلام.. لديهم دوافع قوية ويريدون وساطة فعالة".

وأضاف "إنهم يريدون الاستقرار ولا يحصلون على التقدير الكافي على هذا المسعى.. نحن نثق بالقطريين وإلا لكان عدم لقاء حماس مشكلة حقيقية".

كما أشاد المسؤول الأميركي برئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مؤكدا أنه "شخص مميز حقا ومحترم ويسعى لما فيه الخير لشعبه".

وأضاف أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يستطيع تفهم الإسرائيليين والأميركيين ويشرح لحركة حماس متى يتوصلون لاتفاق.

كما أشار إلى أنه سأل قائد القيادة الوسطى الأميركية عن رأيه في القطريين فأجاب بأنهم "مميزون".

وشدد على أن اتهام قطر في الإعلام الأميركي بالعمل لصالح إيران هو "أمر سخيف"، مؤكدا أنه "لا شك أن القطريين حلفاء للولايات المتحدة".

يشار إلى أن قطر لعبت دورا محوريا في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة والذي بدأ سريانه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي. كما برزت خلال العقدين الأخيرين كوسيط فعال وقوة دبلوماسية في العديد من النزاعات الإقليمية والدولية.