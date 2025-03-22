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المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام وأميركا تحذر رعاياها

Demonstrators gather outside Israeli Defence Ministry headquarters Tel Aviv on March 22, 2025 during an anti-government protest calling for action to secure the release of Israeli hostages held captive in the Gaza Strip since the October 7 attacks by Palestinian militants. Israel on March 18 resumed military operations in the Gaza Strip after a period of relative calm since a January 19 ceasefire with Hamas paused more than 15 months of war, citing deadlock in indirect negotiations on next steps in the truce after its first stage expired earlier in March. (Photo by Jack GUEZ / AFP)
حشد من المتظاهرين أمام مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب،خلال احتجاج مناهض للحكومة، يطالب باتخاذ إجراءات لضمان إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة (الفرنسية)
22/3/2025

دعت السفارة الأميركية في إسرائيل رعاياها اليوم السبت إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع الداخلي في إسرائيل وتلويح المعارضة الإسرائيلية بالإضراب العام.

وقالت السفارة الأميركية في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة.. كونوا على دراية بمحيطكم".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه المظاهرات الحاشدة المتواصلة في إسرائيل احتجاجا على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خلال مظاهرة بتل أبيب اليوم إن "الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا".

مظاهرات وتهديد

وهددت المعارضة الإسرائيلية مساء اليوم بإضراب عام إذا تحدى نتنياهو المحكمة العليا حول إقالة رئيس الشاباك.

كما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم في عدة مناطق ومدن متفرقة، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة حفاظا على حياة الأسرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية خاصة، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة الـ"12″، بأن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات في أنحاء مختلفة، للضغط على نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، خوفا على مصير الأسرى المحتجزين هناك.

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كما رفع المتظاهرون مطالب بإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.

المصدر : وكالات

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