المعارضة الإسرائيلية تهدد بإضراب عام وأميركا تحذر رعاياها

دعت السفارة الأميركية في إسرائيل رعاياها اليوم السبت إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع الداخلي في إسرائيل وتلويح المعارضة الإسرائيلية بالإضراب العام.

وقالت السفارة الأميركية في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغير بسرعة.. كونوا على دراية بمحيطكم".

ويأتي هذا التحذير في وقت تتواصل فيه المظاهرات الحاشدة المتواصلة في إسرائيل احتجاجا على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك).

وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خلال مظاهرة بتل أبيب اليوم إن "الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية وبنيامين نتنياهو يدفع إلى ذلك علنا".

مظاهرات وتهديد

وهددت المعارضة الإسرائيلية مساء اليوم بإضراب عام إذا تحدى نتنياهو المحكمة العليا حول إقالة رئيس الشاباك.

كما تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، مساء اليوم في عدة مناطق ومدن متفرقة، للمطالبة بوقف الحرب على قطاع غزة حفاظا على حياة الأسرى.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية خاصة، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت" والقناة الـ"12″، بأن آلاف الإسرائيليين خرجوا في مظاهرات في أنحاء مختلفة، للضغط على نتنياهو، لوقف الحرب على غزة، خوفا على مصير الأسرى المحتجزين هناك.

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كما رفع المتظاهرون مطالب بإلغاء قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام رونين بار، في ظل تصاعد التوترات الداخلية.