أخبار|أوروبا

مظاهرات حول العالم تندد باستئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة

جانب من المشاركين في مظاهرات ستكهولم (الأناضول)
22/3/2025

شهدت العواصم السويدية ستوكهولم، والنمساوية فيينا والبريطانية لندن والألمانية برلين مظاهرات حاشدة اليوم السبت رفضا لتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما احتشد متظاهرون أمام السفارتين الأميركيتين في كل من العاصمة السريلانكية كولومبو والإندونيسية جاكرتا تنديدا بالدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي.

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، السبت، مظاهرة حاشدة احتجاجا على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم. وفي منطقة أودينبلان في ستوكهولم، تجمع مئات الناشطين والمواطنين تعبيرًا عن تضامنهم مع سكان غزة، ورفضهم لما وصفوه بالمخطط الاستعماري لترحيل الفلسطينيين قسرا من وطنهم. ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها "لا للإمبريالية الأمريكية، لا للاحتلال الصهيوني"، كما حملوا لوحات مناهضة لترامب ورددوا هتافات ترفض "التهجير القسري"، قبل أن يتوجهوا في مسيرة إلى مقر وزارة الخارجية السويدية. ( Atila Altuntaş - وكالة الأناضول )
مشهد تمثيلي يعبر عن الدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي (الأناضول)

السويد

في ستكهولم تجمع آلاف المتظاهرين في منطقة أودنبلان حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري للعدوان.

كما حمل المتظاهرون دمى تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووجهه ملطخ بالدماء، ويحمل في يده اليسرى دمية تمثل طفلا فلسطينيا استشهد في العدوان، وعلى يمينه دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقبل يده.

وتأتي هذه المظاهرة تلبية لدعوة من العديد من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة .

VIENNA, AUSRITA - MARCH 22: People gather on Mariahilfer Street with Palestinian flags and banners to react to Israel's breaking of the ceasefire and resumption of attacks on Gaza Strip in Vienna, capital of Austria on March 22, 2025. ( Aşkın Kıyağan - Anadolu Agency )
المتظاهرون في فينا يدعون لمقاطعة إسرائيل (وكالة الأناضول)

النمسا

وفي فيينا، تجمع المحتجون في شارع "مارياهيلفر" الشهير، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "لا لقتل الأطفال" و"أوقفوا إطلاق النار الآن" و"قاطعوا إسرائيل".

متظاهرون يتجمعون أمام السفارة الأميركية في لندن رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة (الأناضول)

بريطانيا

وفي العاصمة البريطانية لندن تظاهر عشرات الآلاف من المتضامنين مع فلسطين أمام سفارة إسرائيل في العاصمة البريطانية اليوم، احتجاجا على استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

إعلان

وكان لافتا مشاركة مشاهير بريطانيا في طليعة المظاهرة المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة رافعين لافتة كتب عليها "لن أصمت!".

متظاهرون، يحملون لافتات وأعلامًا فلسطينية، يتجمعون في ساحة ليوبولد في برلين (الأناضول)

ألمانيا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم مظاهرة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالممارسات الإسرائيلية في غزة.
وشارك في المظاهرة، التي دعت إليها جمعيات فلسطينية في برلين، مئات الأشخاص، الذين تجمعوا في ميدان ليوبولد بحي فيدينغ.

 

مشاركة شبابية لافتة في المظاهرة الاحتجاجية أمام السفارة الأميركية في العاصمة السريلانكية (الأوروبية)

سريلانكا

مؤيدون للفلسطينيين يحملون لافتات خلال احتجاج أمام السفارة الأميركية في كولومبو، تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتجددة على غزة، ويتهمون الولايات المتحدة بدعمها عسكريا وسياسيا.

جانب من المحتجين الذين تجمعوا أمام السفارة الأميركية في العاصمة الإندونيسية (الأوروبية)

إندونيسيا

وفي إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، احتشد آلاف المحتجين أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا.

 المغرب

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الجمعة، مظاهرات رفضا لاستئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، نددوا خلالها بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار. وردد آلاف المحتجين هتافات تنتقد عدم دعم فلسطين، وأخرى تطالب بحماية المدنيين بالقطاع.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات ومسيرات الدار البيضاء والرباط (غرب) ومكناس ومراكش والناظور (شمال) وتنغير (جنوب شرق) ووجدة (شرق)، استجابة لدعوة هيئات مدنية مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وتشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.
وانخفضت هذه المظاهرات مع التوقيع على اتفاق إطلاق النار، لتعود من جديد مع استئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

إعلان