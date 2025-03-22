مظاهرات حول العالم تندد باستئناف إسرائيل حرب الإبادة على غزة

شهدت العواصم السويدية ستوكهولم، والنمساوية فيينا والبريطانية لندن والألمانية برلين مظاهرات حاشدة اليوم السبت رفضا لتجدد العدوان الإسرائيلي على غزة.

كما احتشد متظاهرون أمام السفارتين الأميركيتين في كل من العاصمة السريلانكية كولومبو والإندونيسية جاكرتا تنديدا بالدعم الأميركي للعدوان الإسرائيلي.

السويد

في ستكهولم تجمع آلاف المتظاهرين في منطقة أودنبلان حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بوقف فوري للعدوان.

كما حمل المتظاهرون دمى تمثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووجهه ملطخ بالدماء، ويحمل في يده اليسرى دمية تمثل طفلا فلسطينيا استشهد في العدوان، وعلى يمينه دمية تمثل الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقبل يده.

وتأتي هذه المظاهرة تلبية لدعوة من العديد من منظمات المجتمع المدني للاحتجاج على الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة .

النمسا

وفي فيينا، تجمع المحتجون في شارع "مارياهيلفر" الشهير، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات كُتب عليها "لا لقتل الأطفال" و"أوقفوا إطلاق النار الآن" و"قاطعوا إسرائيل".

بريطانيا

وفي العاصمة البريطانية لندن تظاهر عشرات الآلاف من المتضامنين مع فلسطين أمام سفارة إسرائيل في العاصمة البريطانية اليوم، احتجاجا على استئناف إسرائيل الإبادة الجماعية في غزة بعد خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

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وكان لافتا مشاركة مشاهير بريطانيا في طليعة المظاهرة المناهضة للعدوان الإسرائيلي على غزة رافعين لافتة كتب عليها "لن أصمت!".

ألمانيا

وشهدت العاصمة الألمانية برلين اليوم مظاهرة للتضامن مع فلسطين والتنديد بالممارسات الإسرائيلية في غزة.

وشارك في المظاهرة، التي دعت إليها جمعيات فلسطينية في برلين، مئات الأشخاص، الذين تجمعوا في ميدان ليوبولد بحي فيدينغ.

سريلانكا

مؤيدون للفلسطينيين يحملون لافتات خلال احتجاج أمام السفارة الأميركية في كولومبو، تدين الغارات الجوية الإسرائيلية المتجددة على غزة، ويتهمون الولايات المتحدة بدعمها عسكريا وسياسيا.

إندونيسيا

وفي إندونيسيا، أكبر دولة مسلمة من حيث عدد السكان، احتشد آلاف المحتجين أمام مقر السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المدعوم أميركيا.

المغرب

وشهدت عدة مدن مغربية، مساء أمس الجمعة، مظاهرات رفضا لاستئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة، نددوا خلالها بخرق إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار. وردد آلاف المحتجين هتافات تنتقد عدم دعم فلسطين، وأخرى تطالب بحماية المدنيين بالقطاع.

ومن بين المدن التي شهدت وقفات ومسيرات الدار البيضاء والرباط (غرب) ومكناس ومراكش والناظور (شمال) وتنغير (جنوب شرق) ووجدة (شرق)، استجابة لدعوة هيئات مدنية مثل الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة.

وتشهد العديد من المدن المغربية بينها العاصمة الرباط، وقفات حاشدة للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والمطالبة بوقف الغارات الإسرائيلية على غزة، ورفع الحصار وإدخال المساعدات.

وانخفضت هذه المظاهرات مع التوقيع على اتفاق إطلاق النار، لتعود من جديد مع استئناف إسرائيل حرب الإبادة على قطاع غزة.