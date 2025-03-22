مطار هيثرو يعود للعمل بعد حريق أربك حركة السفر العالمية

استأنف مطار هيثرو في لندن عملياته بكامل طاقته، اليوم السبت، بعد يوم من حريق أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإغلاق أكثر مطارات أوروبا ازدحاما، مما سبب فوضى عالمية في حركة السفر.

وكافح قطاع السفر لإعادة توجيه المسافرين وإعادة ترتيب جداول رحلات شركات الطيران المتعثرة بعد الحريق الهائل في محطة كهرباء فرعية تغذي المطار.

وقال رئيس المطار إنه فخور باستجابة مطار هيثرو للحادث. لكن المسافرين المزعجين وشركات الطيران الغاضبة والسياسيين القلقين سعوا للحصول على إجابات بشأن كيف يمكن لحريق يبدو أنه عرضي أن يغلق أكثر مطارات أوروبا ازدحاما.

وبدأ الحريق قبل منتصف ليل الخميس في محطة فرعية على بُعد حوالي 3.2 كيلومترات من المطار واستغرق رجال الإطفاء حوالي 7 ساعات للسيطرة عليه.

وقالت السلطات إنها لم تجد أي دليل على أن الحريق كان متعمدا، وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن تحقيقها سيركز على معدات توزيع الكهرباء في المحطة الفرعية.

واستؤنفت بعض الرحلات مساء أمس الجمعة، لكن إغلاق خامس أكثر مطارات العالم ازدحاما لمعظم اليوم جعل عشرات الآلاف يحاولون الحصول على غرف فندقية قليلة ورحلات طيران بديلة، بينما حاولت شركات الطيران إعادة الطائرات وطواقمها إلى قواعدها.

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وقال متحدث باسم مطار هيثرو، في بيان، إن فرق العمل تعمل في المطار لدعم المسافرين المتضررين، وأضاف "لدينا مئات الموظفين الإضافيين في مباني المطار، وأضفنا رحلات إلى جدول اليوم لتسهيل سفر 10 آلاف مسافر آخرين عبر المطار".

وحذرت شركات الطيران من أن الاضطراب الشديد سيستمر لأيام، فيما تسعى جاهدة لتحويل مسار الطائرات وأطقمها وإيصال المسافرين إلى وِجهاتهم.

وكان من المقرر أن يتعامل المطار مع 1351 رحلة أمس الجمعة، تحمل ما يصل إلى 291 ألف مسافر، لكن الطائرات جرى تحويلها إلى مطارات أخرى في بريطانيا وفي مناطق مختلفة بأوروبا.

ويسيّر مطار هيثرو رحلات إلى حوالي 80 بلدا، ويمر عبره نحو 83 مليون مسافر سنويا.