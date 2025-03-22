أخبار|عربي

مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول

تعرض مبنى القنصلية العامة العراقية في إسطنبول، مساء الجمعة، لهجوم مسلح من قبل مجهولين. وأطلق مسلحان النار على مبنى القنصلية الكائن في منطقة شيشلي باستخدام أسلحة بندقية، وفق مراسل الأناضول. ولم يسفر الحادث عن إصابات، فيما لاذ المشتبه بهما بالفرار على متن دراجة نارية كانا يستقلانها بعد الهجوم. وهرعت فرق الشرطة إلى المنطقة عقب الحادث. ( Cem Tekkeşinoğlu - وكالة الأناضول )
السلطات التركية أكدت أن الهجوم على القنصلية العراقية في إسطنبول لم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية (الأناضول)
22/3/2025-|آخر تحديث: 22/3/202502:06 م (توقيت مكة)

تعرض مبنى القنصلية العامة العراقية في إسطنبول بتركيا، -أمس الجمعة- لهجوم مسلح من قبل مجهولين، في حادث قالت تركيا إنها تحقق في ملابساته.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا 8 طلقات نارية على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضحت في بيان أن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف لاستهداف السفارة، ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأعربت الخارجية العراقية عن تقديرها للاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها بعيد الحادث.

وشددت على "أهمية تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية".

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان إن الهجوم وقع مساء الجمعة ولم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

إعلان

وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة، كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأكد كتشالي أن التواصل مستمر مع السلطات العراقية بشأن الحادث.

وتواصل الشرطة التركية تحقيقاتها الميدانية في مكان الحادث، كما أطلقت عملية أمنية للقبض على المشتبه بهم.

المصدر : وكالات

إعلان