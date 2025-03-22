مسلحون يطلقون النار على القنصلية العراقية في إسطنبول

تعرض مبنى القنصلية العامة العراقية في إسطنبول بتركيا، -أمس الجمعة- لهجوم مسلح من قبل مجهولين، في حادث قالت تركيا إنها تحقق في ملابساته.

وقالت وزارة الخارجية العراقية إن مسلحين يستقلون دراجة نارية أطلقوا 8 طلقات نارية على واجهة القنصلية العراقية في إسطنبول، قبل أن يلوذوا بالفرار.

وأوضحت في بيان أن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف لاستهداف السفارة، ولم تتضح دوافع الهجوم حتى الآن.

وأعربت الخارجية العراقية عن تقديرها للاستجابة السريعة من قبل السلطات التركية والإجراءات الأمنية التي اتخذتها بعيد الحادث.

وشددت على "أهمية تعزيز التدابير اللازمة لحماية البعثات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية".

إطلاق النار على القنصلية العراقية في إسطنبول أفادت وزارة الخارجية العراقية أن "مبنى القنصلية العراقية في #اسطنبول تعرض عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة (اليوم) لإطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث استخدموا سلاحاً من نوع كلاشينكوف وأطلقوا ثماني رصاصات على واجهة… pic.twitter.com/webznrff9j — ناصر بن علي – Nasır Ali Oğlu (@NasirAliOglu) March 21, 2025

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في بيان إن الهجوم وقع مساء الجمعة ولم يسفر عن إصابات أو أضرار مادية.

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وأوضح أن وحدات الأمن تجري التحريات اللازمة بدقة، كما يجري العمل على تحديد هوية الجناة، وسيتم تقديمهم إلى العدالة.

وأكد كتشالي أن التواصل مستمر مع السلطات العراقية بشأن الحادث.

وتواصل الشرطة التركية تحقيقاتها الميدانية في مكان الحادث، كما أطلقت عملية أمنية للقبض على المشتبه بهم.