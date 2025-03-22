غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية جنوبي دمشق

قال مصدر أمني للجزيرة إن غارة إسرائيلية استهدفت اليوم السبت بلدة نجها جنوبي العاصمة السورية دمشق وضربت مواقع عسكرية ومساكن ضباط.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الجمعة استهدافه قواعد تابعة للجيش السوري في مدينة تدمر وقاعدة "تي-4" الجوية العسكرية وسط البلاد.

وبوتيرة شبه يومية، تشن إسرائيل منذ أشهر غارات جوية على سوريا، مما يؤدي إلى مقتل مدنيين وتدمير مواقع عسكرية وآليات وذخائر للجيش السوري.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا، رغم أن الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس البلاد أحمد الشرع لم تهدد تل أبيب بأي شكل.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة الجولان، واستغلت الوضع الراهن بسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد فاحتلت المنطقة السورية العازلة، وأعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك بين الجانبين لعام 1974.