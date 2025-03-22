6 قتلى و25 جريحا بغارات إسرائيلية جنوبي وشرقي لبنان

أفادت مصادر رسمية لبنانبة بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية المستمرة منذ صباح اليوم على مناطق متفرقة شرقي لبنان وجنوبه إلى 6 قتلى و25 جريحا.

وقال مراسل الجزيرة إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ ضربات جوية على محيط بلدة السكسكية ومنطقة وادي الزهراني وعلى المنطقة الواقعة بين بلدتي الحلوسية ودير قانون النهر وعلى مرتفعات منطقة إقليم التفاح وعلى محيط بلدة القصير جنوبي لبنان.

وأضاف المراسل أن القصف الجوي استهدف أيضا بلدة حوش السيد علي ومحيط بلدة سرعين وعلى محيط بلدة النبي شيت في البقاع وبلدة القصر في قضاء الهرمل شرقي لبنان.

وكان مكتب وزير الدفاع الإسرائيلية قال إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس وجها الجيش لبدء موجة ثانية من الهجمات في لبنان على أهداف لحزب الله.

وقال المكتب إن الموجة الثانية من الهجمات رد على إطلاق الصواريخ من لبنان واستكمال للموجة الأولى، مؤكدا أن حكومة لبنان تتحمل المسؤولية عن كل ما يجري على أراضيها.

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم 50 هدفا اليوم في لبنان ردا على إطلاق 6 صواريخ نحو المطلة.