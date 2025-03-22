طالبان: أميركا ألغت مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حقاني

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية اليوم السبت إن الولايات المتحدة ألغت مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على القيادي الكبير في حركة طالبان سراج الدين حقاني وزير الداخلية في الحكومة الأفغانية.

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية حتى الآن على طلب للتعليق. ولا يزال مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (إف بي آي) يدرج المكافأة على موقعه الإلكتروني.

ويقول المكتب إن حقاني "يُعتقد أنه نسق وشارك في هجمات عبر الحدود ضد الولايات المتحدة وقوات التحالف (التي كانت تقودها) في أفغانستان".

يذكر أن سراج الدين حقاني ظهر للعلن لأول مرة بعد نحو 7 أشهر من انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان ووصول حركة طالبان إلى السلطة في كابل منتصف أغسطس/آب عام 2021.

ويعرف حقاني بين مؤيديه وأصحابه بـ"خليفة صاحب"، وفسر أحد المقربين منه ظهوره قبل 4 أعوام بعد مطاردة أميركية وأجنبية استمرت 20 عاما بأنه "أراد أن يقول لشعبه إنه لا يخاف على حياته بعد الانسحاب الأميركي، وأن الحكومة الجديدة تسيطر على الوضع الأمني والميداني بشكل كامل في أفغانستان".