حماس تطالب بتحرك أممي عربي إسلامي "لوقف جرائم إسرائيل"

جددت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دعواتها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والأمتين العربية والإسلامية إلى نصرة الشعب الفلسطيني، والتحرك العاجل لوقف المجازر الوحشية المرتكبة بحقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وفي بيان، طالبت حركة حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة بـ"تحمل مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يجري في القطاع من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان".

ودعت المجتمع الدولي والأمم ومؤسساتها وعلى رأسها مجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يجري في قطاع غزة من جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان".

وقالت الحركة "يواصل جيش الاحتلال الصهيوني هجومه الوحشي على المدنيين العزّل من أطفال ونساء وشيوخ في قطاع غزة، ويكثّف قصفه للمنازل والأحياء السكنية ومراكز الإيواء على امتداد القطاع، حتى تجاوز عدد الشهداء، منذ بدء هذه الموجة من الإبادة، أكثر من 630 شهيدا".

وأوضحت حماس أن تلك الجرائم تتواصل في ظل "حصار مطبق ومنع شامل لكل مقوّمات الحياة من غذاء وماء ودواء ووقود" وذلك منذ الثاني من مارس/آذار الجاري حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والبضائع.

إعلان

وعدّت الحركة تلك الجرائم "انتهاكا صارخا وغير مسبوق للقوانين الدولية، واستهتارا بكل القيم الإنسانية والمواثيق التي وُضعت لحماية المدنيين في أوقات الحرب".

ومنذ استئناف عدوانها على غزة فجر الثلاثاء الماضي، استشهد 634 فلسطينيا وأصيب 1172 معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.