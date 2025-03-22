الجيش السوداني يسيطر على مواقع حيوية جديدة وسط الخرطوم

قال الجيش السوداني إنه سيطر على مواقع حيوية وسط العاصمة الخرطوم، ومن بينها البنك المركزي والمخابرات العامة، بينما يتقدم في منطقة المقرن، وذلك بعد استعادته القصر الجمهوري من قوات الدعم السريع، ويأتي ذلك في أحدث تطورات المعارك الدائرة بين الجانبين.

وقال الناطق باسم الجيش السوداني نبيل عبد الله "إن الجيش سيطر على مقر بنك السودان المركزي، وبرج زين، ومصرف الساحل والصحراء، وبرج التعاونية بمنطقة مقرن النيلين بالخرطوم".

وذكر عبد الله، في تصريح صحفي، أن الجيش حقق في الساعات الماضية مزيدا من النجاحات، قضى بها على المئات من عناصر قوات الدعم السريع التي حاولت الهروب من خلال جيوب في وسط الخرطوم، وفق تعبيره.

ونشر جنود في الجيش صورا لهم قالوا إنها من داخل مقر بنك السودان المركزي، وقال مصدر أمني سوداني للجزيرة إن الجيش استعاد رئاسة جهاز المخابرات العامة جنوب القيادة العامة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية للجزيرة بسماع تبادل إطلاق نار متقطع بين الجيش والدعم السريع ليلة أمس بمحيط مطار الخرطوم الدولي جنوب ووسط مدينة الخرطوم، والذي تسيطر قوات الدعم السريع على الجانب الجنوبي منه.

كما قال الجيش إنه سيطر على مقر قاعة الصداقة بالمقرن، وجامعة السودان بالسوق العربي، وبث قادة ميدانيون من الجيش صورا قالوا إنها من مستشفى الخرطوم التعليمي.

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برج الفاتح

على صعيد متصل، قال مصدر ميداني للجزيرة إن الجيش استعاد السيطرة على برج كورنثيا -الذي يعرف باسم الفاتح- وسط الخرطوم غربي القصر الجمهوري ويطل على النيل الأزرق، ويعتبر هذا البرج من المعالم المهمة في الخرطوم، ويضم عددا من المكاتب والمؤسسات.

وقال قائد عسكري ميداني مسؤول في الجيش السوداني للجزيرة إن قواتهم شارفت على السيطرة على كامل منطقة المقرن وسط الخرطوم عبر سلسلة من العمليات العسكرية منذ فجر اليوم، مشيرا إلى استشهاد عدد من أفراد الجيش خلال هذه المعارك.

وأضاف المصدر أن عملية التقاء جيش القيادة العامة بالقوات الموجودة في المقرن والقادمة من أم درمان قد حدثت بالفعل صباح اليوم عند برج كورنثيا بشارع النيل.

من ناحية ثانية، كشف ضابط في الجيش السوداني للجزيرة عن محاولة قوات الدعم السريع تفجير جسر "المك نمر" الرابط بين وسط الخرطوم ومدينة بحري عبر زرع مجموعة من الألغام، لكن المحاولة لم تنجح، بحسب الضابط.

يشار إلى أن الجيش السوداني كان قد أكمل سيطرته على الجسر بالكامل أمس، بعد أن نشر قواته على الجانب الجنوبي من الجسر في وسط الخرطوم.

وسط الخرطوم

وقد شهدت منطقة وسط الخرطوم معارك عنيفة في اليومين الماضيين تمكن الجيش فيها من استعادة القصر الجمهوري ومقار حكومية وتعليمية وأبراج ومتاحف بعد سيطرة الدعم السريع عليها لمدة 23 شهرا.

وتعد منطقة وسط الخرطوم أهم مناطق العاصمة، حيث يقع فيها كثير من المقرات الحكومية كالقصر الجمهوري وعدد من الوزارات ومقرات الجيش بالإضافة إلى الجامعات، كما تعتبر من المناطق الأكثر حيوية حيث يقع فيها أكبر أسواق السودان ومحطات النقل العام وكبرى شركات الاتصالات والسيارات.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش إن العمليات العسكرية ستمضي قدما في كل محاور القتال حتى تحرير آخر شبر.

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في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها ستواصل قتالها ضد الجيش، وأن معركة القصر لم تنته بعد، وأضافت في بيان أن "عناصرها ما زالوا في محيط المنطقة يقاتلون من أجل استعادة جميع المواقع التي سيطر عليها الجيش".

وأكد البيان أن الدعم السريع نفذ عملية عسكرية خاطفة استهدفت تجمعا لقوات الجيش داخل القصر الجمهوري مما أدى لمقتل نحو 90 جنديا من الجيش وتدمير آليات عسكرية مختلفة.

وتتكون الخرطوم باعتبارها عاصمة السودان من 3 مدن هي: الخرطوم (جنوب شرق)، وبحري (شمال شرق)، وأم درمان (غرب)، وترتبط فيما بينها بجسور على نهري النيل الأزرق والنيل الأبيض.

وبسيطرة الجيش على القصر الجمهوري والوزارات المحيطة به اليوم يكون معظم وسط الخرطوم تحت سيطرته باستثناء منطقة المقرن، ومقر الكتيبة الإستراتيجية العسكرية، وجزيرة توتي على النيل الأزرق، فيما توجد قوات الدعم السريع جنوبي وشرقي الخرطوم.

كما يسيطر الجيش السوداني على كامل مدينة بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان، باستثناء أجزاء من غربي وجنوبي أم درمان.

يذكر أن الجيش وقوات الدعم السريع يخوضان منذ أبريل/نيسان 2023 صراعا داميا أسفر -وفقا للأمم المتحدة والسلطات المحلية- عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء حوالي 15 مليونا آخرين، وبحسب دراسة أجرتها جامعات أميركية، قد يصل عدد القتلى إلى نحو 130 ألفا.