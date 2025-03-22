الاحتلال يواصل قصف غزة ويقتل 12 فلسطينيا بغارة على شقة سكنية

يواصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات استهدفت مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة ووسطه وجنوبه، وذلك استمرارا لخرق اتفاق وقف إطلاق النار.

واستهدفت الغارات الإسرائيلية العنيفة منازل وأراضي زراعية في مدينة غزة (شمال)، وقصف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في محيط منطقة الكرامة غربي المدينة.

وأفاد مراسل الجزيرة بسقوط 12 شهيدا بينهم 6 أطفال وإصابة آخرين، في غارة استهدفت شقة بحي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأضاف المراسل أن فرق الإسعاف نقلت جثامين شهداء وعددا من الجرحى إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة بعد الغارة الإسرائيلية.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قصف الطيران الإسرائيلي منزلا غير مأهول مكون من 4 طوابق يعود لعائلة شراب وسط المدينة، ودمرت الغارة الإسرائيلية المنزل بالكامل، وتسببت في دمار بالمنازل المجاورة.

كما قصف الجيش الإسرائيلي موقعا للشرطة البحرية غربي دير البلح وسط القطاع، من دون إبلاغ عن إصابات.

قصف على خان يونس

وفي هذه الأثناء، أطلقت المدفعية الإسرائيلية نيران قذائفها تجاه محيط منطقة المغراقة وسط القطاع، في حين استهدفت غارة من الطيران الحربي أرض المحررات غربي خان يونس، من دون ورود معلومات أولية عن سقوط ضحايا.

إعلان

وأفادت مصادر فلسطينية بأن مروحية عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة على مناطق شمال شرق مخيم البريج وسط القطاع، كما قصفت إسرائيل بالمدفعية المناطق الشمالية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ استئنافها عدوانها على غزة فجر الثلاثاء حتى مساء الخميس، قتلت إسرائيل 605 فلسطينيين وأصابت أكثر من ألف آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وفق مصادر طبية للجزيرة.

ويمثل هذا التصعيد، الذي قالت تل أبيب إنه يتم بتنسيق كامل مع واشنطن، أكبر خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي امتنعت إسرائيل عن تنفيذ مرحلته الثانية بعد انتهاء الأولى في مطلع مارس/آذار الجاري.

وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "إبادة جماعية" بغزة خلفت أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.