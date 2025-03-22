اقتحامات بالضفة والاحتلال يواصل حملته العسكرية في جنين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملتها على مدينة جنين ومخيمها لليوم الستين على التوالي، كما اقتحمت مساء الجمعة عددا من المدن والبلدات بأنحاء الضفة الغربية المحتلة. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال إصابة جندي خلال عمليات نفذها في مدينة نابلس شمالي الضفة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن مسلحا فلسطينيا أطلق النار باتجاه قوة من الجنود الإسرائيليين في نابلس، مما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح خطيرة.

وأفادت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال عاودت اقتحام المدينة مساء الجمعة من حاجز عورتا.

كما قالت مصادر للجزيرة إن جيش الاحتلال اقتحم كذلك مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية.

وفي جنين، أعلن الاحتلال نيته هدم أكثر من 60 منزلا في مخيم المدينة، كما كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الجيش ينوي هدم 95 منزلًا أخرى داخله لشق طرق جديدة.

كما أعلنت بلدية جنين أن قوات الاحتلال جرفت معظم شوارع المخيم ونحو 80% من شوارع المدينة خلال العدوان المستمر منذ شهرين.

بؤرة استيطانية

من ناحية أخرى، قالت مصادر للجزيرة إن مستوطنين دشنوا بؤرة استيطانية عند الطريق الرابط بيت بلدتي عقربا ومجدل بني فاضل جنوب نابلس.

وفي القدس، قالت الأوقاف الإسلامية في وقت سابق إن 80 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى.

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وكانت مصادر أفادت بأن قوات الاحتلال فرضت قيودا على دخول المسلمين وسط تعزيز قواتها عند المعابر المحيطة بالقدس، وشرق المدينة وأزقة البلدة القديمة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويترافق ذلك مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلّف أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.