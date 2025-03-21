80 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالأقصى رغم حواجز الاحتلال

أدى نحو 80 ألف فلسطيني صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان اليوم في المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي وحواجزه لمنع المصلين من الوصول إلى الحرم القدسي.

وقال المدير العام لدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس الشيخ عزام الخطيب للأناضول إن 80 ألف مصلّ أدوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد الأقصى.

وبدأ توافد المصلين إلى الأقصى منذ أمس الخميس، رغم غزارة الأمطار والقيود الإسرائيلية، واعتكف مئات المصلين بالمسجد خلال ساعات الليل مع بدء الليالي العشر الأواخر من رمضان.

دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: أدى نحو 80 ألف مصل صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في رحاب المسجد #الأقصى المبارك رغم الأمطار الغزيرة والبرد الشديد.#قطاع_غزة #الضفة_الغربية #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/Me7AlmxZEc — وكالة قدس برس (@qudspressagency) March 21, 2025

وللجمعة الثالثة منذ بداية رمضان انتشرت الشرطة الإسرائيلية بكثافة في مداخل البلدة القديمة بالقدس التي تضم المسجد، وفي محيطها وأزقتها ومحيط المسجد.

ومع انتهاء صلاة الجمعة، انتشر المصلون في باحات المسجد ومصلياته لقراءة القرآن والمشاركة في حلقات العلم، وعادة ما يبقى آلاف المصلين في المسجد لتناول طعام الإفطار وأداء صلاة التراويح.

📷 #شاهد| جانب من أداء صلاة الغائب على أرواح شهـ ـداء #غزة في #المسجد_الأقصى المبارك. pic.twitter.com/I6Dm43s2ib — وكالة فلسطين اليوم الإخبارية (@paltodaynews) March 21, 2025

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وكانت الشرطة الإسرائيلية أعلنت منذ بداية شهر رمضان نشر 3 آلاف من عناصرها في المدينة أيام الجمعة، في ظل فرض سلطات الاحتلال قيودا على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى من الضفة الغربية المحتلة منذ بداية الحرب على غزة.

كما منعت سلطات الاحتلال الفلسطينيين الذكور دون سن 55 عاما والنساء دون 50 عاما من أهالي الضفة الغربية المحتلة من الدخول إلى القدس للوصول إلى المسجد، مما حال دون تمكن عشرات آلاف المصلين من أداء الصلاة.

ومنذ بدء حربه المدمرة على قطاع غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 937 فلسطينيا، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، واعتقال 15 ألفا و700، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ويترافق ذلك مع العدوان على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، الذي خلّف أكثر من 162 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، إضافة إلى دمار هائل.