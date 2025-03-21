وزير سوداني: استعادة القصر الرئاسي اختراق وسنزحف إلى دارفور

وصف وزير الإعلام السوداني خالد الإعيسر استعادة القوات المسلحة سيطرتها على القصر الرئاسي في العاصمة الخرطوم بأنه اختراق ونصر كبيرين، مؤكدا أن الحياة في العاصمة ستعود قريبا إلى طبيعتها.

واعتبر الإعيسر -في حديثه للجزيرة- استعادة القصر الرئاسي "خطوة باتجاه استعادة كل مناطق الخرطوم لا سيما الجنوبية"، مشيرا إلى أن قوات الدعم السريع موجودة فقط في جيوب معزولة جنوب الخرطوم.

وأكد الإعيسر، وهو الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية، قدرة القوات المسلحة على هزيمة الدعم السريع في دارفور، مشددا على عزم الجيش اجتثاث الدعم السريع وكل المليشيات من جذورها وبسط السيطرة على كامل ولايات البلاد.

ووصف ووزير الإعلام السوداني قوات الدعم السريع بأنها عصابات متفلتة عابرة للحدود ولا تمثل الشعب السوداني، معتبرا انتصار اليوم يمثل حلقة مهمة في سلسلة انتصارات السودان عبر التاريخ.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، قال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن "قوات الجيش سيطرت صباح الجمعة على كامل القصر الرئاسي في الخرطوم، وتقوم حاليا بمطاردة قوات الدعم السريع داخل السوق العربي بوسط الخرطوم".

وأوضح المصدر أن الجيش سيطر في البداية على البوابة الشرقية للقصر الرئاسي، وقتل عشرات من عناصر الدعم السريع داخله، في حين تمكن آخرون من الفرار إلى السوق العربي وشارع الغابة وسط الخرطوم.

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وقال بيان للجيش السوداني إنه "سحق مليشيا آل دقلو الإرهابية في وسط الخرطوم والسوق العربي ومباني القصر الجمهوري والوزارات".

وأضاف المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أن قوات الجيش دمرت أفراد العدو ومعداته واستولت على كميات كبيرة من معداته وأسلحته، مؤكدا "المضي قدما في كل محاور القتال حتى يكتمل النصر بتطهير كل شبر من البلاد".

لكن قوات الدعم السريع قالت إنها لا تزال موجودة في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم، مضيفة أن "المعركة لم تنتهِ بعد"، وادعت تنفيذها "عملية خاطفة داخل القصر الرئاسي بالخرطوم، وأنها قتلت عشرات من قوات العدو".

وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على القصر الرئاسي منذ اللحظات الأولى لاندلاع الصراع مع الجيش في أبريل/نيسان 2023.

وحاول الجيش خلال الفترة الماضية استعادة القصر مرات عدة من دون أن ينجح حتى سيطر عليه حاليا بعد تعرّضه لدمار كبير نتيجة المعارك بين الطرفين.