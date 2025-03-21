نيتومبو ناندي- ندايتواه أول امرأة تنصب رئيسة لناميبيا

أدت نيتومبو ناندي- ندايتواه اليمين الدستورية لتكون أول رئيسة لناميبيا، في حين تستعد الدولة الواقعة في أقصى جنوب غرب أفريقيا لطفرة متوقعة في النفط والغاز.

وسلّم الرئيس المنتهية ولايته نانغولو مبومبا (83 عاما) السلطة خلال مراسم جرت بالعاصمة ويندهوك، وتزامنت مع الذكرى الـ35 لاستقلال البلاد.

ويأتي تنصيب السيدة البالغة من العمر 72 عاما بعد 3 أشهر من فوزها في الانتخابات التي مددت سيطرة حزب منظمة شعب جنوب غرب أفريقيا (سوابو) على السلطة التي استمرت لأكثر من 3 عقود منذ الاستقلال عام 1990.

وتولت نيتومبو ناندي-ندايتواه، وهي سياسية مخضرمة، عديدا من المناصب الحكومية الرئيسية، ومن بينها نائبة رئيس الوزراء ووزيرة العلاقات الدولية.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فسيكون من بين التحديات الرئيسية أمام الرئيسة الجديدة التغلب على معدل بطالة بلغ 37% وضمان استفادة السكان على نطاق أوسع من الاكتشافات الهيدروكربونية الحديثة في البلد الغني باليورانيوم.