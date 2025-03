ماكرون يعلن عقد قمة جديدة بشأن أوكرانيا في باريس

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن قمة جديدة ستعقد في باريس يوم الخميس المقبل للدول الراغبة في المساعدة على ضمان التوصل إلى اتفاق سلام محتمل بين أوكرانيا وروسيا، مشيرا إلى أنه من المقرر أن يحضر القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال ماكرون على منصة "إكس" "سنستكمل عملنا لدعم الجيش الأوكراني وبناء نموذج عسكري مستدام ومرن لمنع أي غزو روسي في المستقبل".

وأضاف "سنحدد أيضا الضمانات الأمنية التي يمكن أن توفرها القوات الأوروبية، وحماية السلام هي ما نريده".

وقال ماكرون إن أوكرانيا تحتاج إلى دعم موثوق لضمان صمود أي وقف محتمل لإطلاق النار، وهذا من شأنه أيضا أن يعزز موقفها في المفاوضات المحتملة.

Next Thursday in Paris, we will hold a summit of the coalition of volunteers in the presence of President @ZelenskyyUa.

This meeting follows last week’s gathering of military chiefs of staff in Paris and today’s meeting of operational deputy chiefs in London.

We will finalise…

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2025