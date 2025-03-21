كيم جونغ أون يشرف على تجربة لأحدث منظومة صاروخية مضادة للطائرات

قال إعلام رسمي إن كوريا الشمالية أجرت الخميس تجربة لأحدث منظوماتها الصاروخية المضادة للطائرات بحضور زعيم البلاد كيم جونغ أون.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن التجربة أظهرت "الرد القتالي السريع" للمنظومة، وقد أتت بعد أسبوع على بدء كوريا الجنوبية مناورات عسكرية سنوية رئيسية مع الولايات المتحدة.

وأشاد كيم بالمنظومة المضادة للطائرات قائلا إن جيشه "سيُجهز بمنظومة دفاعية رئيسية أخرى تتميز بأداء قتالي جدير بالثناء"، وفقا للوكالة التي لم تحدد مكان إجراء التجربة.

وجاء في التقرير أن الاختبار الذي أجرته إدارة الصواريخ في كوريا الشمالية كان يهدف إلى فحص أداء منظومة بدأ إنتاجها بالفعل.

وقالت "سول" الاثنين الماضي إن كوريا الشمالية أطلقت "صواريخ باليستية عدة مجهولة الهوية" بعد أن بدأت القوات الكورية الجنوبية مناورات مشتركة مع جنود أميركيين متمركزين في كوريا الجنوبية.

وفي بيان منفصل، ندد متحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية بهذه المناورات العسكرية ووصفها بأنها "ليست أكثر من تمرين لحرب عدوانية".

وكانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربة إطلاق صواريخ كروز إستراتيجية في البحر الأصفر أواخر شهر فبراير/شباط الماضي مشيرة إلى أنها أظهرت "قدرات هجومية مضادة".

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ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية النظرية منذ انتهاء نزاعهما الذي استمر من عام 1950 إلى عام 1953 وانتهى بهدنة وليس بمعاهدة سلام.