ترامب مستعد لبيع مقاتلات لتركيا ولكن بهذا الشرط

أفادت تسريبات بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح على بيع مقاتلات لتركيا، ولكنه يشترط اتخاذ إجراء يتعلق بمنظومة "إس-400" الروسية التي تمتلكها أنقرة.

وقد نقلت فوكس نيوز عن مصدرين أن ترامب أعرب عن نيته إتمام بيع مقاتلات "إف-16" لتركيا.

ووفق هذين المصدرين فإن الرئيس الأميركي يدرس رفع عقوبات عن تركيا واستئناف بيع مقاتلات لها بعد محادثة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وجاء في التسريبات أن "ترامب منفتح على فكرة البيع لأنقرة، وهدفها الثمين المتمثل في مقاتلات "إف-35".

لكن المصدرين أكدا أن بيع مقاتلات "إف-35" لأنقرة مرهون باتفاق يجعل نظام "إس-400" في تركيا غير صالح للتشغيل.

ونقلت فوكس نيوز أن الاتفاق المرتقب قد يقضي بتفكيك معدات نظام "إس-400" جزئيا أو نقلها لقاعدة أميركية بتركيا.

وأضافت أن فريق ترامب طلب تحليلا قانونيا وفنيا "لتجنب اعتبار تركيا منتهكة لقانون مواجهة أعداء أميركا".

ويأتي ذلك بعد يوم من تصريح مسؤول تركي أن بلاده تلقت تمديدا لإعفائها من الحظر الأميركي للتعامل مع غازبروم بنك" الروسي.

وكانت واشنطن فرضت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقوبات جديدة على "غازبروم بنك" الروسي بسبب الحرب في أوكرانيا، وهو أحد أكبر البنوك الروسية التي تتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي.

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وقد تلقت تركيا والمجر وسلوفاكيا إعفاءات من الولايات المتحدة في ديسمبر/كانون الأول الماضي.