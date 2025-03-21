غارات أميركية جديدة تستهدف صعدة اليمنية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن وقوع غارات جديدة اليوم الجمعة على محافظة صعدة شمالي البلاد، محملة من وصفته "بالعدوان الأميركي" المسؤولية.

وأوردت قناة المسيرة التابعة للجماعة نقلا عن مراسلها في صعدة وقوع "عدوان أميركي يستهدف مديرية ساقين غرب المحافظة".

ولم تتطرق القناة إلى تفاصيل أخرى بشأن نتائج القصف، بينما لم يصدر تعليق فوري من واشنطن.

وأعلنت جماعة الحوثي، مساء أمس الخميس، عن عدوان أميركي استهدف محافظتي الحديدة وصعدة غربي وشمالي اليمن، في حين كشف مسؤول أميركي للجزيرة أن واشنطن تخطط لتعزيز قواتها في الشرق الأوسط.

وجاءت غارات الخميس بعد نحو 24 ساعة من تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب "بالقضاء على الحوثيين تماما"، على حد قوله.

في المقابل، أكدت الجماعة، الخميس، أن تهديد ترامب لن يثنيها عن الاستمرار في مناصرة غزة، التي تواجه عدوانا إسرائيليا شرسا وحصارا خانقا، خلال شهر رمضان المبارك.

وأبلغ الحوثيون عن وقوع عدة غارات أميركية على اليمن منذ السبت، بعدما أدى قصف أميركي كثيف استهدف ما قيل إنها شخصيات بارزة إلى مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من 100 آخرين، بحسب بيانات للجماعة.

في المقابل، أعلن الحوثيون عدة مرات استهداف حاملة طائرات أميركية وأعلنوا مرتين عن إطلاق صواريخ على أهداف إسرائيلية.

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وبدأت الهجمات الأميركية الأخيرة على اليمن بعيد إعلان الحوثيين استئناف عملياتهم ضد السفن الإسرائيلية في الممرات البحرية بالمنطقة رفضا لاستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة.

وتقول الولايات المتحدة إن غاراتها تهدف إلى وضع حد لاستهداف الحوثيين سفن شحن وأخرى عسكرية في البحر الأحمر خلال حرب غزة والذي أدى إلى تراجع كبير في الحركة بالممر التجاري الحيوي.