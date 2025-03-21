عاجل | مصدر ميداني للجزيرة: الجيش سيطر على كامل القصر الرئاسي وتجري مطاردة قوات الدعم السريع داخل السوق العربي

قال مصدر عسكري في الجيش السوداني للجزيرة إن "قوات الجيش سيطرت صباح الجمعة على كامل القصر الرئاسي في الخرطوم وتقوم حاليا بمطاردة قوات الدعم السريع داخل السوق السوق العربي بوسط الخرطوم".

وأوضح المصدر العسكري بأن الجيش سيطر في البداية على البوابة الشرقية للقصر الرئاسي وأن قوات الدعم السريع انسحبت باتجاه السوق العربي.

وكان مصدر ميداني قد قال للجزيرة إن الجيش سيطر على عدة أحياء بمحلية امبدة غربي مدينة أم درمان.

وبحسب المصدر فإن الجيش استعاد قسم شرطة الراشدين بامبدة وأجزاء من حيي النخيل والبستان.

التفاصيل بعد قليل..