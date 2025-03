مطار هيثرو بعد إطفاء الحريق: الاضطرابات كبيرة وقد تستمر أياما

قالت سلطات مطار هيثرو في لندن اليوم الجمعة إن اضطرابات كبيرة قد تستمر أياما ستضرب العمليات التشغيلية في المطار، بعد السيطرة على الحريق الذي اندلع ليل أمس الخميس في إحدى محطاته الفرعية وتسبب في انقطاع الكهرباء وإغلاقه طوال النهار وإلغاء مئات الرحلات.

وواجه مئات الآلاف من الركاب إلغاء رحلات في أكبر مطارات أوروبا وخامس مطارات العالم ازدحاما، وذكرت خدمة "فلايت رادار 24" لتتبع الرحلات الجوية أن 1350 رحلة على الأقل من وإلى هيثرو تأثرت، بما في ذلك عدة رحلات من مدن أميركية تم إلغاؤها.

وشوهدت ألسنة اللهب الضخمة وأعمدة الدخان الكثيف تتصاعد في الجو حوالي الساعة 23:00 بتوقيت غرينتش أمس الخميس مع التهام الحريق المحطة الفرعية.

وقالت إدارة الإطفاء إن سبب الحريق مجهول، إلا أن النيران اشتعلت في 25 ألف لتر من زيت التبريد في محوّل المحطة الفرعية. وتمكنت الإدارة من السيطرة على الحريق بحلول الصباح الباكر بعد إخماد المحول برغوة إطفاء بيضاء.

وقال مسافرون إن الكهرباء عادت في إحدى قاعتي الوصول للمطار اللتين دخلتا في ظلمة بعد الحريق. وعادت الأضواء إلى قاعة الوصول الرابعة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وذكر رجال الإطفاء في وقت سابق أن الكهرباء في صالتي الوصول الثانية والرابعة بالمطار انقطعت تماما عندما نشب الحريق. وتم إغلاق مطار هيثرو أمام كل الرحلات القادمة والمغادرة حتى منتصف الليل على الأقل.

