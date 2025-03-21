عاجل | حماس: الزعم بأننا اخترنا الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن قلب للحقائق
21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202504:44 م (توقيت مكة)
بيان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس):
- الزعم بأننا اخترنا الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن قلب للحقائق
- الحديث عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقنا الأسرى تجاهل لحقيقة أن الاحتلال لم يكن جادا بالتهدئة
- العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا وجرائم الإبادة في غزة تستدعي الإدانة والمحاسبة لا التبرير والدعم
- الاحتلال لم يلتزم بشروط التهدئة واستمر في القتل والتجويع والحصار ما أفشل التفاهمات ونسف فرص التمدي
- تصريحات واشنطن تكشف مجددا الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا والتواطؤ مع الاحتلال في جرائمه
- المقاومة الفلسطينية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها في وجه الاحتلال والعدوان
- محاولة قلب الحقائق لن تنجح في تبرئة الاحتلال من جرائمه ولن تمنح واشنطن غطاء أخلاقيا لسياساتها المنحازة
- التاريخ سيسجل من وقف مع الحق ومن تواطأ مع القتل
المصدر : الجزيرة