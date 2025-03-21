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عاجل | حماس: الزعم بأننا اخترنا الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن قلب للحقائق

21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202504:44 م (توقيت مكة)

بيان لحركة المقاومة الإسلامية (حماس):

  • الزعم بأننا اخترنا الحرب بدل إطلاق سراح الرهائن قلب للحقائق
  • الحديث عن إمكانية تمديد وقف إطلاق النار لو أطلقنا الأسرى تجاهل لحقيقة أن الاحتلال لم يكن جادا بالتهدئة
  • العدوان الصهيوني المستمر على شعبنا وجرائم الإبادة في غزة تستدعي الإدانة والمحاسبة لا التبرير والدعم
  • الاحتلال لم يلتزم بشروط التهدئة واستمر في القتل والتجويع والحصار ما أفشل التفاهمات ونسف فرص التمدي
  • تصريحات واشنطن تكشف مجددا الشراكة الكاملة في العدوان على شعبنا والتواطؤ مع الاحتلال في جرائمه
  • المقاومة الفلسطينية تمارس حقها المشروع في الدفاع عن شعبها وأرضها ومقدساتها في وجه الاحتلال والعدوان
  • محاولة قلب الحقائق لن تنجح في تبرئة الاحتلال من جرائمه ولن تمنح واشنطن غطاء أخلاقيا لسياساتها المنحازة
  • التاريخ سيسجل من وقف مع الحق ومن تواطأ مع القتل
المصدر : الجزيرة

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