أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب -اليوم الجمعة- أن سلاح الجو سيمضي قدما في تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس.

وقال ترامب -في كلمة بالبيت الأبيض- إن المقاتلة الجديدة من الجيل السادس ستحمل اسم "إف-47". وأضاف أن هذه المقاتلة تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيّرة.

وأوضح ترامب أن المقاتلة الجديدة -التي حصلت شركة بوينغ على حق تطويرها- ستكون مجهزة بتقنيات التخفي وتتمتع بسرعة غير مسبوقة وستكون الأكثر تطورا وقدرة وفتكا على الإطلاق.

كما قال الرئيس الأميركي إنه سيجري إنتاج الجيل الجديد من إف-47 خلال العامين المقبلين، مشيرا إلى أن نسخة تجريبية منها تحلق في الأجواء منذ 5 سنوات.

من جهته، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث إن الولايات المتحدة ستكون لها هيمنة جوية في المستقبل بفضل المقاتلة الجديدة.