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عاجل | ترامب: سلاح الجو الأميركي سيمضي قدما في تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس
21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202506:56 م (توقيت مكة)
الرئيس الأميركي دونالد ترامب:
- سلاح الجو الأميركي سيمضي قدما في تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس
- المقاتلة الجديدة من الجيل السادس ستحمل اسم "إف 47"
- إف-47 تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيرة
- المقاتلة إف 47 ستكون مجهزة بتقنيات التخفي وتتمتع بسرعة غير مسبوقة
- سيجري إنتاج الجيل الجديد من المقاتلة إف-47 خلال العامين المقبلين
- نسخة تجريبية من المقاتلة الجديدة إف 47 تحلق في الأجواء منذ 5 سنوات
- وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة ستكون لها هيمنة جوية في المستقبل بفضل المقاتلة الجديدة
المصدر : الجزيرة