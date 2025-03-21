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عاجل | ترامب: سلاح الجو الأميركي سيمضي قدما في تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس

21/3/2025-|آخر تحديث: 21/3/202506:56 م (توقيت مكة)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب:

  • سلاح الجو الأميركي سيمضي قدما في تطوير أول طائرة مقاتلة من الجيل السادس
  • المقاتلة الجديدة من الجيل السادس ستحمل اسم "إف 47"
  • إف-47 تستطيع التحليق حاملة طائرات مسيرة
  • المقاتلة إف 47 ستكون مجهزة بتقنيات التخفي وتتمتع بسرعة غير مسبوقة
  • سيجري إنتاج الجيل الجديد من المقاتلة إف-47 خلال العامين المقبلين
  • نسخة تجريبية من المقاتلة الجديدة إف 47 تحلق في الأجواء منذ 5 سنوات
  • وزير الدفاع الأميركي: الولايات المتحدة ستكون لها هيمنة جوية في المستقبل بفضل المقاتلة الجديدة
المصدر : الجزيرة

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