الكرملين: الرئيس بوتين وأمير قطر مستعدان للعمل لخفض التصعيد بغزة

قال الديوان الأميري القطري إن الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى -اليوم الجمعة- اتصالا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف أن الشيخ تميم وبوتين بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية والدولية.

ومن جهته، قال الكرملين -في بيان- إن الرئيس بوتين أجرى محادثة هاتفية مع أمير قطر.

وأضاف الكرملين أن الرئيس وأمير قطر أعربا عن استعدادهما للعمل على خفض التصعيد في غزة.

وتابعت الرئاسة الروسية أنهما أكدا كذلك أهمية العمل لضمان وحدة سوريا.

كما قال الكرملين إن موسكو والدوحة ستواصلان التعاون لتحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي مستدام في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.