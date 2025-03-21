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عاجل | الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار في جميع مناطق وسط إسرائيل

21/3/2025-|آخر تحديث: 22/3/202512:30 ص (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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