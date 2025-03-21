سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يصل إلى كوريا الشمالية

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء اليوم الجمعة أن سيرغي شويغو المستشار الأمني الكبير للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وصل إلى كوريا الشمالية، في أحدث زيارة له وسط تقدم في العلاقات الأمنية بين البلدين.

من جهتها، قالت وكالة "ريا نوفوستي" إن شويغو وهو سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي ووزير دفاع سابق سيلتقي الرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وبحسب تاس، فقد استهل شويغو زيارته بوضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لجنود الجيش الأحمر الذين حرروا شبه الجزيرة الكورية الشمالية من الاحتلال الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.

أما وكالة الأنباء المركزية الكورية، وهي وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، فقالت إن "وفدا برئاسة شويغو استقبله كبار المسؤولين الحكوميين وسفير موسكو في بيونغ يانغ ألكسندر ماتسيجوراج".

وكان شويغو قد زار بيونغ يانغ مرارا في وقت كانت تستعد فيه كوريا الشمالية لنشر قوات للقتال إلى جانب روسيا في حربها على أوكرانيا.

وقال مسؤولون أميركيون وأوكرانيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي للمشاركة في القتال في منطقة كورسك شرقي روسيا، كما أرسلت أسلحة ثقيلة مثل المدفعية والصواريخ الباليستية.

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ويعتقد أن كوريا الشمالية تلقت في المقابل تقنيات عسكرية ومدنية ومساعدات اقتصادية من روسيا.

ولم تقر بيونغ يانغ أو موسكو بنشر بيونغ يانغ قوات وأسلحة، لكنهما أكدتا استمرارهما في تنفيذ معاهدة شراكة إستراتيجية وقعت في يونيو/حزيران من العام الماضي وتتضمن اتفاقية دفاع مشترك.