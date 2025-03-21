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خبير عسكري: لهذه الأسباب لن تؤثر الضربات الأميركية على الحوثيين

A ship fires missiles at an undisclosed location, after U.S. President Donald Trump launched military strikes against Yemen's Iran-aligned Houthis on Saturday over the group's attacks against Red Sea shipping, in this screengrab obtained from a handout video released on March 15, 2025. U.S. Central Command/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY
مدة الفيديو 05 دقيقة 07 ثانية 05:07
21/3/2025

قال الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي إن الضربات الأميركية في اليمن في زمن إدارة الرئيس السابق جو بايدن والحالي دونالد ترامب لن تمنع الحوثيين من استهداف ممرات الملاحة في البحر الأحمر والقوات الأميركية في المنطقة وضرب إسرائيل.

ورأى الفلاحي -في تحليله المشهد العسكري بغزة- أن الضربات الأميركية لا تستهدف الأصول العسكرية للحوثيين، ومن ثم فإنها "لا تؤدي إلى وقف الاستهدافات الحوثية".

وبيّن أن الحوثيين يستخدمون منصات صواريخ متعددة، ويستفيدون من الطبيعة الجبلية المعقدة والمختلفة عن بقية المناطق، مما يعني أن إطلاقهم الصواريخ باتجاه الأهداف يكون على درجة كبيرة من الحماية.

ومساء الخميس، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق عقب اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن هو الثاني خلال 24 ساعة.

بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن إسرائيل قررت -بطلب من واشنطن- عدم الرد على الصواريخ اليمنية والاعتماد على الرد الأميركي.

وشدد الفلاحي على أن الجيش الإسرائيلي يعد جيشا صغيرا، و"لا يستطيع فتح جبهات قتال متعددة في سوريا ولبنان وغزة والضفة لولا الدعم الأميركي الكبير".

وقال الخبير العسكري إن "الولايات المتحدة منخرطة مع إسرائيل في مواجهة الحوثيين وكل من يهدد أمن تل أبيب"، لافتا إلى أن القوات الأميركية موجودة في المنطقة ولا تحتاج إلى قطع مسافات كبيرة.

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ويوم 18 ديسمبر/كانون الأول 2023، أعلنت واشنطن تحالف "حارس الازدهار"، وهو تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، بهدف التصدي للهجمات الحوثية التي تستهدف السفن التجارية من إسرائيل وإليها عبر البحر الأحمر.

وجاء الهجوم اليمني الجديد بعد أن بدأت إسرائيل فجر الثلاثاء الماضي غارات عنيفة وتوغلا بريا على قطاع غزة خلّفا مئات الشهداء، وبعد أيام من شن الولايات المتحدة عملية عسكرية واسعة قالت إنها تستهدف قدرات الحوثيين وقادتها.

والثلاثاء الماضي، قصف الحوثيون بصاروخ فرط صوتي جنوب إسرائيل بالتزامن مع حفل تخريج دورة ضباط في الجيش بالنقب.

وبعد يوم، توعد ترامب بالقضاء على الحوثيين تماما، وقال عبر منصته "تروث سوشيال" إنه تم إلحاق أضرار جسيمة بالحوثيين، وإن الوضع سيزداد سوءا بالنسبة لهم تدريجيا، وفق تعبيره.

المصدر : الجزيرة

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