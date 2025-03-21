خامنئي: إذا تلاعبت أميركا بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية

وجه علي خامنئي اليوم الجمعة تحذيرا للولايات المتحدة، قائلا إن عليها أن تعلم أنها إذا تلاعبت بإيران فسوف تتلقى صفعة قوية، بعدما حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من تحرك عسكري محتمل ضد إيران.

وقال خامنئي -في خطاب متلفز بُثّ على الهواء مباشرة بمناسبة عيد النوروز– إن "على الأميركيين أن يعرفوا أن التهديدات لن تجدي نفعا في المواجهة مع إيران. يتعين عليهم وعلى آخرين أن يعرفوا أنهم سيتلقون صفعة قوية إذا قاموا بأي تحرك يضر ببلاده".

وشدد المرشد الإيراني على أن طهران ليس لها وكلاء في المنطقة، وأن الجماعات تعمل بشكل مستقل.

واسترسل خامنئي في خطابه "في الصراع بين الحق والباطل، النصر للحق، ولكن جبهة الحق ستدفع الثمن أيضًا"، موضحا أنه "لا شك أن هذه المقاومات ستؤدي في النهاية إلى هزيمة العدو والكيان الصهيوني".

وكان ترامب هدد قبل أيام بأنه سيحمّل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية.

وكان موقع "أكسيوس" الأميركي ذكر نقلا عن مصادر (لم يسمها) أن ترامب منح إيران مهلة شهرين من أجل اتفاق نووي جديد، وفي ردها على ذلك قالت طهران إنها تدرس رسالة ترامب وسترد عليها في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة.